Džässmuusika lastele kommi asemel

Rütmimuusikast inspireeritud festivali taga seisavad festival Jazzkaar ja UNESCO muusikalinn Tallinn, kes on festivali loonud spetsiaalselt lastele ja noortele, kes astuvad alles oma esimesi samme muusikamaailmas ning võib-olla veel ei teagi, et džäss võiks olla neile, nende muusikaline armastus.

Seda, kui populaarne džässmuusika noorte seas tegelikult on, on raske hinnata, kuid üht töötuba läbi viiv muusik Laura Põldvere usub, et džäss on laste seas täpselt nii populaarne, kui palju on lastel selle kohta infot ehk kui palju lapsevanemad lastega džässi jagavad.