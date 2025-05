Magdalena ja Nora ajavad selja sirgu

«Õhuskõndija» on Eva Koffi kolmas romaan. Teos jälgib kahe noore naise, Magdalena ja Nora iseendaks kasvamist. Kui debüütromaani ühe peategelase prototüübiks valis Koff vanavanaema, siis «Õhuskõndijas» on Magdana raamatukaante vahele saanud Koffi vanavanatädi Emilie. Siiski pole see tema elu üks ühele ümberjutustus.