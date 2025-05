NÄDALA RAAMAT Endise kagebeelase paljastused ja arvamused

Vladimir Pool on avaldanud juba neljanda eestikeelse raamatu, varem on temalt ilmunud «Johan Laidoner: hävitatud elu» (2022), «Konstantin Päts. Vang nr 12» (2020) ning «Minu elu ja teenistus KGBs» (2019). Teoste käsikirjad on valminud vene keeles ja vene keeles ka ilmunud. Nii et viljakas kirjamees, isegi väga.