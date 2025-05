NÄDALA FILM See tulnukas on nagu Eesti mees jaaniõhtul: rooli ei tohi lasta!

Disney vastu on viimastel aastatel olnud raske mitte küüniline olla, kui nende tööfilosoofiaks on saanud juba ostetud intellektuaalomandi ülessoojendamine, selle asemel et suunata ressurss uute lugude jutustamisele. Riskivaba, laisk ja mammonakeskne mõtteviis filmitööstust edasi ei vii.