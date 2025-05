SUURKONTSERTIDE MEELESPEA Kuidas käituda Imagine Dragonsi ja Justin Timberlake'i kontsertidel?

Live Nation Eesti juhi Eva Palmi sõnul on sellise kaliibriga artistide esinemine Eestis alati erakordne sündmus. Live Nation on juba kogenud nii laiahaardeliste muusikute kontserdikorralduses, kuid olenemata suurele kogemustepagasile on iga kontsert erakordne ja pakub korraldajatele väljakutseid.

«Kõik reeglid ja ettekirjutused on eelkõige selleks, et meil kõigil oleks tore ja turvaline,» ütleb Palm. «Et ka selleaastased suurüritused probleemideta kulgeks, palume kõigil külastajatel kindlasti enne tutvuda sisekorraeeskirjaga, liikluskorraldusega ning tulla kohale võimalikult varakult, et vältida trügimist.»

«Meenutades kahe aasta taguseid The Weekndi või Depeche Mode’i kontserte, siis kõik läks kenasti korda – oleme rõõmsad, et mitmed viimase aja muudatused on soojalt vastu võetud, nagu näiteks panditopsi süsteem, ja liigume selles suunas, et meie kontserdid oleks veelgi rohelisemad ning jätkusuutlikumad,» ütleb Palm.

Imagine Dragons. Foto: IMAGO / Marek Klimek / NEWSPIX.pl

Palm tuletab fännidele meelde, et enne kontserdi tasub vaadata ajakava ja kontserdiala plaani. «Kasutage võimalusel ühistransporti,» ütleb Eva Palm. «Me töötame selle nimel, et tekitada juurde võimalikult palju parkimiskohti ja oleme suhtluses ka kohaliku omavalitsusega, et see võimalikuks saaks. Aga siiski on sellisele massile lauluväljaku ümbruses parkimine raskendatud.»

Palm lisab, et ühistranspordiga tulek on ka keskkonnasõbralikum.