Sest Tommy julges olla otsatult vaimukas, julge ja piire nihestav, kõneldes lokaalsetest mikrouniversumitest rahvusvahelises keeles. Olles alati teistest pisut eest, näitab Tommy Cash meile jätkuvalt ka seda, mis on moes homme. Aga esmajoones on ta ise moes ning ainuüksi TikTokis on tal 1,5 miljonit jälgijat – enam, kui Eestis inimesi! Tema viimane hitt «Espresso Macchiato» on Spotifys kogunud üle 31 miljoni esituse.