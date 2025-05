Uues intervjuus «The Shawn Ryan Show’le» süüdistas Mustaine oma endist bändi selles, et nad laenasid «Enter Sandman» riffi crossover thrash bändilt Excel, kel ilmus 1989. aastal laul «Tapping Into the Emotional Void».

See pole esimene kord, kui muusikaeksperdid ja fännid on välja osutanud, et kaks laulu on kahtlaselt sarnased. Ka Mustaine ise väitis sama asja juba ligi 20 aastat tagasi ning Exceli liikmed kaalusid juba 2003. aastal, kas peaks Metallica plagiaadi eest kohtusse kaebama.