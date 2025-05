Endise «Top Gear» kolmiku ekraanisuhe jõudis lõpule 2024. aasta septembris, kui eetrisse jõudis «The Grand Tour» viimane osa, mille pealkirjaks oli «One for the Road» ning mis tähistas nende ühise teekonna lõppu.

Nüüd on aga selge, et ülipopulaarne «The Grand Tour»​ ei ole lähiajal lõppemas, vaid sellele antakse hoopis uus hingamine. Nimelt on Amazon Prime Video otsustanud, et «The Grand Touri»​ hakkavad vedama kolm noort saatejuhti, kes on populaarsed YouTube'is ja sotsiaalmeedias.