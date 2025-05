Šellak on vaik. Mööblirestauraatorid kasutavad seda kaitsena puitu lagundava ultraviolettkiirguse eest. Valter Nõmm kaitseb oma meelerahu Ameerika mürabande Shellaci kuulamisega. Shelton Sani laulja ja kitarrist Nõmm on bändi elektrolüüt, aine, mis sisaldab ioone ja on seetõttu hea elektrijuht.