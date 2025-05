Rahvamuusikaansambel Untsakad esitleb Tallinnas uut albumit

Untsakad on Eesti folkmuusikaansambel, mis moodustati 1990. aastate alguses ning ei vaja pikemat tutvustamist. Untsakatel on juba arvukalt stuudioalbumeid selja taga ning pärast 14 aastast pausi on mehed otsustanud välja anda uue kauamängiva nimega «Nõiduvad huuled».