ARVUSTUS Surmasuus ärimees jagab nippe, kuidas äritehingut sõlmida

Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro) on nagu kass, kellel on üheksa elu.

Wes Anderson näitab oma uues filmis «Foiniiklaste skeem», kuidas tähtsaid äritehinguid pidada tuleb: pead lihtsalt granaati käes hoidma ja sütiku välja tõmbama, kuni teine osapool on sinu tingimustega nõus. Samamoodi on ka iga Wes Andersoni film on omamoodi tehing publikuga, ent «Foiniiklaste skeemi» vaadates ei pruugi paraku rikastuda isegi tema tulihingelised fännid.