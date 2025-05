BANKSY JÄLLE HOOS Tabamatu tänavakunstnik jättis meile uue mõistatuse

Banksy andis uuest tööst märku Instagramis. Tema postitatud fotol jalutavad kaks eakat inimest kahe koeraga uue kunstiteose lähedal, mis on mustvalge ja kujutab majakat, mille tornist kiirgab valgus. Teisel fotol on näha hägus kujutis tõukerattaga sõitjast ning kunstiteose lähedal on ka grafititähis.