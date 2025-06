INTERVJUU Halestorm: meid on stuudiost minema saadetud, et Kelly Clarkson saaks plaati salvestada

Halestorm on tõeline rokimasin, mis kunagi ei peatu. Nad tuuritavad nagu vana kooli rändrüütlid, mängivad iga seti nagu see oleks viimane ja teevad seda koosseisus, mis on püsinud kivikõva juba kaks aastakümmet. See pole juhus ega õnn – see on töö, raev, kirg ja usk oma bändikaaslastesse.

Halestorm ei tööta seetõttu, et nad proovivad, vaid seetõttu, et nad ei oska teisiti. See on rohkem kui bänd. See on missioon. Ja see ei lõpe enne, kui viimne riff on kõlanud.