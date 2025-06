Black Sabbath valmistub andma oma viimast kontserti 5. juulil Birminghamis, Villa Parkis, «Back To The Beginning» nimelisel sündmusel, kus lavale astub esmakordselt üle kahekümne aasta taas algkoosseis: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ja Bill Ward.

Kuid Ozzy tunnistab ausalt: ärevus sööb meest elusalt. «Olgu kas või läbi halli kivi või tule, vee ja vasktorude, ma teen selle kontserdi ära, kui see ka viimane asi mu elus on. Ja tõenäoliselt see ongi,» ütles ta SiriusXM-ile.