Pärast Rofé loodud HBO jahmatava dokumentaalsarja «The Mortician» («Surnumatja») nägemist on raske temaga mitte nõustuda. Kolmeosaline sari sukeldub 1980ndate aastate Ameerika ühte šokeerivamasse matuseäriskandaali, mille keskmes on David Sconce – mees, kelle allakäinud ärivõtted viisid matuseäri vaata et põrgusse välja, vahendab Guaridan.