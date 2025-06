Pärnus Endla Teatris on jaanipäevani avatud Maret Suurmets Kruusa ja Helle Lõhmuse näitus «Sulle ainult tundub nii» ehk «asjad, mida tahaks öelda, aga mitte avalikult», mis täiendab idee autor Maret Kruusa. Sest öeldud on, et kurta ei ole ilus, olgu tervisemure ja sissetuleku kaotuse hirm nii suured kui tahes.