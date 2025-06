Ma arvan nii ka praegu ning see on tänapäeval, tehisintellekti ajastul isegi veelgi aktuaalsem. Ka see projekt, mida ma peagi Eesti publikule näitan, käsitleb just seda. Tehnoloogia iseenesest on neutraalne, kõik sõltub sellest, kuidas me seda kasutame. Jätkates meie toonast vestlust – eriti just AI kontekstis, kus inimesed näevad seda täna sagedasti kui ohtu... See ongi muidugi inimloomusele omane, et «vanasti oli parem» ja «homme tuleb hullem». Aga see pole ilmtingimata tõsi.