Karula teatri suvelavastus «Lell» ei ole tavaline suvelavastus, see on päriselu sündmustel põhinev elamusteater, mis viib vaataja maalilise Ähijärve kaldale otse Karula rahvuspargi südamesse. Erakordseks muuda lavastuse see, et publik liigub vaatuste vahel paatidel ja mõned stseenidki toimuvad vee peal.