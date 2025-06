Sarja peategelaseks on rikkast perest pärit jõukas kinnisvaramaakler Linda Saarniluoto (Laura Malmivaara), kes on just teada saanud, et ta on purupaljaks tehtud. Tema armastav abikaasa on kadunud kui tina tuhka ja Lindale on jäetud umbes kolme miljoni euro ulatuses võlgasid, mis on mehe poolt võetud ilmselt kavatsusega neid mitte kunagi tagasi maksta. Linda on olnud loll, et meest usaldas, ta on kõiki neid laenusid ise käendanud, neid oma allkirjaga kinnitanud ja selle võla eest ei ole tal seega pageda kuskile.