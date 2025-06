GALERII HeadRead piltides: kultuskirjaniku kuulamiseks moodustus megasaba

1992. aastal sünisnud Édouard Louis on prantsuse kirjanik, kes on tuntud oma autobiograafiliste romaanide poolest, mis käsitlevad klassi, seksuaalsuse ja vägivalla teemasid. Rahvusvaheline kuulusus tuli juba debüütromaaniga «En finir avec Eddy Bellegueule», mis kujutab tema rasket lapsepõlve vaeses ja homofoobses töölisklassi keskkonnas Põhja-Prantsusmaal. Raamat pälvis kiitust oma ausa ja toore kujutamise eest ning on tõlgitud enam kui 20 keelde, muidugi ka eesti keelde.