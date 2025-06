Bändil aga veidi tundus, et natukene siiski närvi viperustest sees oli ja lõpuni mängiti natukene tükitööna. Publikuga suhtlust jäi veidi vähemaks, ent end üleliia tõsiselt ei võetud ja mõni nali veel lavalt tuli. Näiteks lõpulauluks lubati ballaadi, et võib rahulikult võtta ja käima pandi muidugi hoopis «Take This Life», mis pea 20 aastat juba publikuid hullutanud ja üheks in Flamesi signatuurlooks saanud.