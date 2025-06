KULKA 100 President Karis: meie ainus tõeline ja mittemüüdav kapital on kultuur!

Ja ärge mõistke mind valesti – Kultuurkapital töötab väga hästi. On hea, et erinevalt tema algusaegadest, on Kultuurkapital täna poliitilistest tõmbetuultest ja otsustest eemal valdkonna asjatundjate käes. Selline kultuuripoliitika lahusus on õige ning loob tasakaalu.