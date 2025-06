Karin Lutsu reisipildid – hea näitus, aga võinuks parem olla

Karin Lutsu esimese reisi taga Pariisi oli välisstipendium, mille ta sai Kõrgema Kunstikooli Pallas eduka lõpetamise järel aastal 1928. Järgmise aasta kevadel raha lõppes, aga ettevõtlik naine hakkas siidrätte värvima ja jäi Pariisi sügiseni. Sellest reisist on kaks autoportreed, neid saab võrrelda fotoga ja tõdeda, et tegemist on erakordse naiskunstnikuga, kes ilu asemel on ennast jäädvustanud koleda naisena, ühel teraste, teisel kurbade silmadega.