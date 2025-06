Nüganen oskab inimeseni jõuda. Talle omaselt andis ta lavastuse lõpus ka natuke lootust, vaatamata kõigele oli see lavastus elu jaatav, armastust ja elu pühitsev ning elujõudu süstiv. Raske, aga oluline, sest ajaloo jäädvustuse kõrval tegeletakse sügavate küsimustega, et kes me inimesed sellised oleme. Marius Ivaškevičius näidend on väga tummine, täna jõudis see tekst maailmas esimest korda lavale.