Elu jooksul avaldas White üle 30 raamatu, sealhulgas viis mälestusteraamatut. Oma seksuaalelust rääkis ta avalikult ja humoorikalt — näiteks tõdes ta, et magas 20 aasta jooksul keskmiselt kolme mehega nädalas, kokku umbes 3000 partneriga. «See tundus normaalne, et kell kaks öösel kirjutamisest paus teha ja minna sadamasse 20 mehega seksima,» meenutas ta New Yorgi 1970ndaid.