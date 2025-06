Reinverelt tellisid uudisteose “Narride laev” (“On the Ship of Fools”, “Auf dem Narrenschiff”) dirigent Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester, kes on varemgi olnud tema uudisteoste esmaesitajad Pärnu muusikafestivalil.

Foto: Mihkel Maripuu/Postimees