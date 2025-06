«Probleem on valus, sest kui hommikul kauem magada, võib kööki jõudes juhtuda, et eelmisel päeval kenasti valmis ostetud saiakesed on paberkottidest kadunud,» selgitab komisjoni eesistuja Dorch Wellman, kes ka ise sattus hiljuti sama nähtuse ohvriks.