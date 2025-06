VIIMANE VÕIMALUS! Täna südapäeval tuleb müüki 3000 piletit tantsupeoa peaproovi!

Tantsupeo piletid on seni erakordselt kiiresti otsa saanud. Kolmest tantsuetendusest saab kokku osa 33 000 pealtvaatajat. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on huvi tantsupeo vastu väga suur: «Meil on hea meel, et saame tantsupeo piletite nappust peaproov-etendusega veidigi leevendada ning pakkuda veel enam kui 3000 inimesele võimalust tantsuetendusest osa saada.»