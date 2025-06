20+ aastat hiljem ilmub Kiwa märgilise teose uustrükk

«Roboti tee on nihe» ilmus 2004. aastal väiksetiraažilise kunstnikuraamatuna, mida kirjanduskriitikud nimetasid nullindate silmapaistvaks eksperimentaalkirjanduslikuks teoseks ja mida peetakse jätkuvalt üheks ambitsioonikaimaks postmodernistlikuks tekstiks eesti kirjanduses. Raamat on illustreeritud ning varustatud annotatsioonide ja väljavõtetega kriitikatekstidest. Kirjastab ;paranoia.

«Roboti tee on nihe» on Kiwa omamütoloogia algus kirjanduses, mis ühendab küberpungi, šamanismi ja postmodernismi ideed. Raamatu minategelane on errorisse läinud tüdrukrobot, autori tunnetuslik ideaal, kes kahlab metahelide ja tekstimüra maastikel, seal, kus teksti eripäraks on radikaalne fragmentaarsus ja keeleline eklektika.