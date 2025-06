Eesti rahva suur lemmik eksperimentaalpoppar John Maus esineb nüüd Eesti Rahva Muuseumis

Kaasaegse eksperimentaalpopi saadiku John Mausi plahvatuslik lavalolek ja üsna müstiline energia on haruldane kombo, millelaadset kohtab vaid korra või paar kümnendi jooksul. Süntpopi maailmas tegusid teinud Maus alustas aastal 2006 ning on vorminud selle stiili jäist minimalismi lõpmatuks tähendusemantliks oma graatsia ja absurdihuumoriga, kasutades 80date trummimasinaid ja süntesaatoreid uuendusmeelsetel viisidel.

Aastal 2011 ilmus Mausi esimene nö läbimurde album «We Must Become The Pitiless Censors Of Ourselves», mis mõjus kui maniakaalne energiapuhang ja ei lasknud kuulajatel olla passiivne ega kauge: see oli värske, laetud ja peadpööritav seiklus. Nüüdseks eksperimentaalse popmuusika klassikuks tituleeritud album oli Mausi jaoks ehk tema kõige suurem läbimurre artistina ning viis ka ümberhindamisele tema varasema loomingu.