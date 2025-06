«See juhtus! Me esineme Glastonbury festivalil! Ja mitte ainult ühe korra. Meil on oma uue albumi «Ilmateade» esitlemiseks kolm kontserti. Enda teada oleme me teine Eesti artist, kes Glastonburyl esinenud on (tere, Tommy Cash!) ja me oleme väga valmis,» kirjutas bänd Facebookis.