Siiski tõdes ta, et tehisintellektil on ka olulisi piiranguid. Näiteks «on see väga halb sõnade kirjutamises». Ulvaeuse sõnul on AI kõige kasulikum loomingulise bloki ületamiseks. «Kui sa jääd laulusõnadega kinni ja soovid lugu mingis kindlas stiilis jätkata, siis võid paluda AI-l seda suunda pakkuda. Tavaliselt tuleb sealt täielikku jama, aga vahel leidub siiski mõni edasiviiv idee.»