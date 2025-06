AJALOORAAMAT Meistervaletaja Urho Kaleva Kekkonen

Ses plaanis on raamatu pealkiri liiga ambitsioonikas – tegemist pole Soome kauaaegse presidendi Urho Kaleva Kekkoneni elulooga, vaid tema tegevusega presidendiaja alguses. Küll andsid öökülmade ja noodikriis ette mustri, kuidas Soome – ehk praegusel juhul Kekkonen – pidi suhtlema Nõukogude Liiduga.

Valetamise kool

​Soometumist on tihti nähtud millegi sellisena, kus suurema riigiga piirneva riigi võimalused välispoliitikat ajada on piiratud. Kekkoneni raamat ja mitmed muudki teosed teevad selgeks, et asi ei jäänud üksnes välispoliitika valdkonda, vaid Kreml sundis Soomele peale sisepoliitilisi valikuid.