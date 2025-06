AJASTUROMAAN Kuidas vaikimise ja türannia ajal ellu jääda

Tegu on sümbolitest tiine looga, mis on täis sürrealistlikke seiku ja justkui pintsliga tõmmatud kirjeldusi, mis kokku moodustavad väga tugeva terviku. Piret Raua tekstide suure austajana võin kohe öelda, et Raud tundub oma neljanda romaaniga leidvat romaanikeele täiuse, sarnaselt tema noorsoole suunatud teoste ja lühiproosaga.