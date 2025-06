SUPERSTAAR Sisutihe, meisterlik ja kiirelt tõlgitud

Pole liialdus öelda, et Sally Rooney on raamatumaailma superstaar. Lugejate seas möödapääsmatu autor, kes kehtestas end kirjandusmaailmas juba esimese romaaniga «Vestlused sõpradega» (eesti keeles 2019), sest mõneti defineeris ta ümber, mis tunne on elada maailmas, kus pea kõik suhted, olgu need sõprus- või armusuhted, paratamatult karile jooksevad. Ühest küljest seepärast, et inimesed lihtsalt elavad oma elu nii palju keerulisemaks, kui see olema peab, teisalt seepärast, et inimesed unustavad ära, et armastus ilma sõpruseta on sageli lihtsalt iha.