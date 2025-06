NÄDALA PLAAT Indie-legend naaseb leigelt

See prantsuse-inglise päritolu avangardpopi ja eksperimentaalroki bänd sai alguse 1990. aastal Londonis. Duo keskmes on olnud kogu karjääri vältel prantsuse päritolu laulja ja lüürik Lætitia Sadier ning briti kitarrist ja heliarhitekt Tim Gane, kelle ümber on aastate jooksul roteerunud hulk teisi muusikuid.