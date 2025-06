Islandlase lõbus tühjus

Tallinnas Kumus saab mitmel korrusel näha silmapaistva Islandi nüüdisaegse kunstniku – oh, kui imeliselt nahkselt see kõlab! – Ragnar Kjartanssoni töid. Tema ABBAst inspireeritud videoinstallatsioon «The Visitors» (2012) kuulutas The Guardian 21. sajandi parimaks kunstiteoseks. Seda Kumus küll ei näe, sest Kjartansson leidis, et ehk võtab liiga palju tähelepanu ära.