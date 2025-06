MIRRORERROR: Kui see on tulevik, siis palun läheme tagasi eilsesse

Bianka Soe kureeritud näitus mängib otseselt sõnumite hävimisega ning kommunikatsiooni kollapsiga ja sedakaudu on see paslik ajastuportree üha mõttetumaks tekstimulaks muutuvas maailmas, mille eristamine ulmest muutub aina tarbetumaks.

Küberpunk tuuakse juba saatetekstis mängu: «Glitch ise on info. Error is a feature.» Maailma digitaalne- ehk küberkihistus on nõnda hõlmav, et sellel on ontoloogiline mõju maailma enda olemusele. Saab vaid nõustuda ning pöörduda juhiste saamiseks žanri vanameistrite poole.