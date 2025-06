Stiletto-kuninganna kannatused. Sarah Jessica Parker: nad lõid mu risti!

Kui 1998. aastal ilmus «Seks ja linn», ei osanud keegi aimata, et peategelane Carrie Bradshaw – kingahull kolumnist, kes armus, pettus ja armastas uuesti – muutub aastakümneid hiljem peaaegu rahvavaenlaseks. Aga just nii on läinud. Uus põlvkond on pannud sildi külge: «Carrie on mürgine», ja selle taga ei ole sugugi vähe kriitikat. Ta pettis Aidanit, rääkis alati ainult endast ja oli egotsentriline – ehk esimene tõeline nais-antikangelane televisioonis.