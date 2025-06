Ameerika Ühendriikides ja maailmas suureneva tähendusväljaga iga-aastane New Yorgis toimuv Photoville on edumeelne foto- ja kunstifestival. 2011. aastal Laura Roumanose, Sam Barzilay ja Dave Shelley asutatud organisatsioon on rajatud kultuurilise, rassilise ning soolise võrdõiguslikkuse ja kogukondade kaasamise põhimõtetele, millest lähtuvalt edendatakse ka haridus- ning näitusprogramme.