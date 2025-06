Laval asetleidvate sündmuste tegevuspaik on renoveerimisel olev noore pere kodu, ühes suures Victoria-aegses terrassiga majas, vanas Londoni linnajaos. Nagu ikka elus juhtub, on IKEA mööbel asunud kiiresti välja vahetama eelmise peremehe oma kätega loodut, teda on veel meenutamas söögilaud koos nagisevate, aegu ja aastaid näinud toolidega. Kõik eeldused kummituste külaskäiguks on loodud.