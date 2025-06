Ma arvan, et inimesed, kes filmi vaatavad, tunnevad võib-olla ära Trumpi presidendiaja õhustiku. Aga poliitika ise ei ole siin tegelikult määrav. See film on minu meelest pigem tehnoloogiast. Võib-olla on see keskkond tekkinud tänu teatud poliitilisele olukorrale, aga sisuliselt räägib see ärimaailmast ja sellest, kui suure võimu on saanud üksikud, uskumatult rikkad ettevõtted meie elude kujundamisel.