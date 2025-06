Kirjastus põhjendab sammu asjaoluga, et nende raamatute tõlkija, inimõiguste aktivist ja tõlkija Aleksandra Polivanova, kuulutati 30. mail Venemaa Justiitsministeeriumi poolt «välisagendiks», vahendab portaal Meduza. Polivanova tõlkis need teosed rohkem kui 20 aastat tagasi, ajal mil Petsoni ja Finduse lugusid alles tutvustati Vene lugejatele. Kirjastus märgib, et just nende tõlgete tõttu saavutasid raamatud suure populaarsuse.