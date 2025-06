ÕNNELIK ÕNNETUS Samuel L. Jackson pääses napilt surmasuust: mõtlesin, et nüüd ongi kõik

Hiljutises vestluses Paloma Faithi taskuhäälingus «Mad Sad Bad» meenutas 76-aastane Jackson, kuidas ta kunagi napilt surmasuust pääses. «Mind lohistas New Yorgis metroorong kaasa… täpsemalt A-liini rong,» rääkis ta. «Ma olin viimase vaguni keskmise ukse juures ja see jaam oli tõesti meeletult pikk. Kui uks mu jala peale sulgus, hakkas rong liikuma. Ja mina istun seal, mõtlen endamisi: «Kurat, nüüd on kõik, ma saan surma.»»

Jackson muigas ka levinud ütluse üle, et elu jookseb kriisihetkel silme eest läbi. «See jutt, et su elu hakkab su silme ees jooksma... Nojah, ütleme nii, et päris nii see ka ei olnud,» ütles ta muheledes.