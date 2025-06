See ei olnud pelgalt kultuurisündmus. See ei olnud turvaline, NO99 stiilis populistlik poliitsatiir, vaid maailmakuulsa näitleja ja tema kolleegide aktiivne protest maailma võimsaima riigi valitsuse vastu; protest, mille CNN võimendas globaalseks. See oli poliitiline seisukohavõtt ja eetilise ajakirjanduse manifest, mis kõlas valjemalt kui ükski uudistesaade viimastel aastatel.