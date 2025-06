Suri muusik, kes raputas sügavalt souli ja rokkmuusika alustalasid

1976. aastal ilmus «Heard Ya Missed Me, Well I’m Back» ja 1979. aastal «Back on the Right Track». 1982. aasta pooleliolev album «Ain’t But the One Way» jäi aga tema viimaseks uue originaalmaterjaliga albumiks. Kuigi kuuldused tema «suurest tagasitulekuplaadist» ringlevad siiani, jäi see ilmumata. Ta tegi koostööd George Clintoniga, andis hääle külalislugudele Bar-Kaysi ja Earth, Wind & Fire’i albumitel, ent suuremat edu enam ei tulnud.