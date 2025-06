Rohkem filme ja sarju: Eestisse jõuab veel üks voogedastushiid

Need uued riigid liituvad oma Euroopa naabritega, et nautida suurepärast meelelahutuse valikut HBO-lt, Warner Bros. Pictures'ilt, DC Studioselt, Max Originalsilt ja paljudelt teistelt. Valikus on filmid nagu «A Minecraft Movie»​ ja «Harry Potter», sarjad nagu «Viimased meie hulgast», «Valge lootos», «Peacemaker», «Vooruslikud vaimulikud» ja «Pittsburghi kiirabihaigla». Samuti on saadaval ikoonilised sarjad nagu «Sõbrad», «Suure paugu teooria» ja «Sünge juhtum».