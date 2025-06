Suurde saali siseneja näeb vastasseinas suuremõõtmelist, 12 meetri laiust ja kolme meetri kõrgust abstraktset õliteost, mille värvigamma üldmulje on ühtaegu võimas, tasakaalustatud ja hingestatud. «See teos on nagu elu essents. Minu jutustus lõputust teekonnast kõigi katsumuste, lootuste, üleelamiste ja rõõmuga. Meid mõjutavad ju teised inimesed, ümbritsev keskkond, maailm. Siin on õhk, vesi, tuli, maa… ja silmapiir, mis minu jaoks tähendab sündi ja surma,» selgitab Petersen.