Kohtudokumentide kohaselt elab Wagner Hendersonis, Colorados. Swift, 35, kirjeldab oma avalduses, et mees on käinud tema kinnistul alates 2024. aasta juulist ning iga kord on teda takistanud lauljatari turvatiim.

«Minu teada on härra Wagner esitanud väiteid, et ta elab minu kinnistul (ei vasta tõele), et me oleme suhtes (ei vasta tõele), et mina olen tema poja ema (ei vasta tõele) ning et ta peab mind isiklikult nägema – kõik need väited on absurdsed ja reaalsusest irdunud,» kirjutab Swift.