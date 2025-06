Kas «Ei iial enam» näitlejate tüli saab lõpu? Kohus loobus Justin Baldoni hagist Blake Lively vastu

Baldoni oli esitanud hagi Lively, Reynoldsi, nende pressiesindaja ja ajalehe The New York Times vastu, süüdistades neid laimamise ja tema karjääri hävitamise katses, kasutades valeväiteid seksuaalsest ahistamisest. New Yorgi föderaalkohus esimees Lewis J. Liman otsustas hagi tagasi lükata — see hõlmas lisaks laimule ka väljapressimise ja muid süüdistusi — põhjendades, et Lively seksuaalse ahistamise väited on seadusega kaitstud.